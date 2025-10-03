Muğla ve ilçelerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ile fırtına, bölge genelinde büyük bir yıkıma yol açtı. Meteoroloji'nin turuncu ve sarı kodlu uyarılarının ardından başlayan yağış, Ortaca'dan Fethiye'ye, Milas'tan Bodrum'a kadar geniş bir alanda su baskınları ve sel felaketi yarattı. Evler, iş yerleri, sokaklar ve hatta mezarlıklar sular altında kalırken, limanlarda tekneler battı, yollar göle döndü. Ulaşım aksaması ve elektrik kesintileriyle günlük yaşam durma noktasına gelirken, belediye ve kurtarma ekipleri aralıksız müdahale ediyor. Yetkililer, yağışların bir süre daha devam edebileceği konusunda vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.

YAĞIŞ HABERİ DOĞRU ÇIKTI, HASAR BÜYÜK

Muğla ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, hayatı felç etti. Ortaca'dan Fethiye'ye, Milas'tan Bodrum'a kadar birçok noktada su baskınları meydana gelirken, evler ve iş yerleri suyla doldu. Mezarlar dahi sular altında kalırken, limanda bağlı bir tekne battı. Fethiye'de bazı vatandaşlar botlarla kurtarılırken yollar göle döndü ve ulaşım aksadı. Milas'ın Ören Mahallesi'nde limanda bağlı bulunan bir tekne fırtına nedeniyle battı. Bodrum'da ise kuvvetli rüzgâr, bir teknenin kıyıya sürüklenmesine neden oldu. Bölge genelinde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi. Fethiye ilçesinde de yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Evler, işyerleri ve sokaklar suyla kaplandı. Ölüdeniz'de rögarlar taştı, sokaklar göle döndü; bazı otellerin giriş katları suya maruz kaldı. Turkuaz sular, çamurla karışarak rengini kaybetti.





BELEDİYE VE EKİPLER MÜDAHALEDE

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 520 personel ve 432 araç ile sahaya çıkarak su baskınlarına müdahale ediyor. 1.150 yağmursuyu mazgalı, 650 atık su bacası ve 4 bin 100 metre hattın temizlik işlemleri yürütüldü. Ayrıca su baskını, araçta mahsur kalma ve altyapı tıkanıkları için gelen ihbarlara hızla yanıt veriliyor.

Fethiye, Ortaca, Dalaman gibi ilçelerde toplam 382 cadde ve sokakta müdahaleler yapıldı. 3 konut, 3 iş yeri, 11 bodrum kat, depo ve açık alan su baskınlarından etkilendi