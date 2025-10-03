SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI



Pazarcının tüketiciyi yanıltmaya yönelik bu hareketi, vatandaşlar arasında güven sorununu gündeme getirdi. Görüntülerin altına, 'Kime güveneceğimizi şaşırdık', 'Üzerine de Taşköprü yazar, gelsin haram lokmalar', 'Bu toplumsal çürüme sadece ekonomik nedenlerle açıklanamaz' gibi yorumlar yapıldı.

DENETİM ÇAĞRISI



Olayın ardından sosyal medya kullanıcıları gıda güvenliği ve denetimlerinin yetersizliğine dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu. Vatandaşlar, bu tür hileli satışların önüne geçilmesi için daha sıkı kontrollerin yapılması gerektiğini vurguladı.