Ekim ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için uygulanabilecek en yüksek zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre yüzde 38,36 olarak açıklandı. Bu oran, kira artışlarının yavaşlama eğiliminde olduğunu gösterirken, yılın başında yüzde 50'yi aşan zam oranlarının kademeli olarak gerilediği dikkat çekiyor. Hem konut hem de iş yeri kiracılarını ilgilendiren bu yeni tavan, ev sahipleri ve kiracılar için önemli bir referans oluşturuyor.

EV VE İŞ YERİ SAHİPLERİNE YENİ ZAM TAVANI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda ise yüzde 33,29 oranında arttı. Bu veriler doğrultusunda, konut ve iş yerlerinde ekim ayında uygulanabilecek kira artış tavanı da netleşti. TÜFE'nin son 12 aylık ortalamalarına göre belirlenen kira artış oranı, ekim ayı için yüzde 38,36 olarak hesaplandı. Bu oran, kira sözleşmesi bu ay yenilenecek olan konut ve iş yeri kiracılarına yapılabilecek en yüksek artışı ifade ediyor.

GEÇEN AYA GÖRE DÜŞÜŞ VAR

Geçtiğimiz ay kira artış oranı yüzde 39,62 seviyesindeydi. Bu ay açıklanan oranla birlikte, kira zam tavanı düşüş trendini sürdürmüş oldu. Özellikle yılın ilk aylarında yüzde 50'nin üzerinde seyreden oranlar, yaz aylarından itibaren kademeli olarak gerilemeye başladı.

ÖRNEK HESAPLAMA: YENİ KİRA NE KADAR OLACAK?

Mevcut kira bedeli 30.000 TL olan bir konut ya da iş yerinin, ekim ayı itibarıyla uygulanabilecek azami zam tutarı 11.508 TL olacak. Bu durumda yeni kira bedeli 41.508 TL'ye yükselecek.

YIL BOYUNCA KİRA ARTIŞ ORANLARI GERİLEDİ

TÜİK'in 12 aylık ortalama verilerine göre yılın kira zam oranları şöyle şekillendi:

Ocak: %56,35

Şubat: %53,83

Mart: %51,26

Nisan: %48,73

Mayıs: %45,80

Haziran: %43,23

Ağustos: %41,13

Eylül: %39,62

Ekim: %38,36

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Kira artışlarında yasal sınır, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık ortalama enflasyon oranı üzerinden belirleniyor. Kiracının ve ev sahibinin sözleşmesinde aksi bir hüküm yer almıyorsa, ev sahibi bu oranın üzerinde zam yapamıyor. Bu düzenleme, hem konut hem de iş yeri kiraları için geçerli.