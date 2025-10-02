Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere birçok çevre ilde hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar panikle sokaklara çıkarken, İstanbul Valisi Davut Gül, kentte yaşanan gelişmelere dair açıklama yaptı. Vali Gül, 'Panik nedeniyle 17 kişi hafif şekilde yaralandı, herhangi bir yıkım söz konusu değil' dedi.

VALİLİKTEN HASAR İHBARI AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği ise dört bina için hasar ihbarı alındığını, bu adreslere ekiplerin sevk edildiğini duyurdu. Açıklamada, 'Saat 16.40 itibarıyla hastanelere ulaşan ağır yaralı bulunmamaktadır. 12 vatandaşımız panikatak ve korku nedeniyle, 5 kişi ise paniğe bağlı burkulmalarla sağlık birimlerine başvurmuştur' denildi.

BAKAN YERLİKAYA: EKİPLER SAHADA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını bildirdi. Yerlikaya, 'Tekirdağ, Marmaraereğlisi'nde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından tüm ekipler sahada. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah milletimizi afetlerden korusun' ifadelerini kullandı.



