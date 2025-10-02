İstanbul Anadolu Adliyesi'nde yankılanan Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davası, beşinci duruşmasında adeta bir fırtınaya dönüştü. Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için bulunduğu sırada bıçaklanarak ağır yaralanan ve 9 Şubat'ta hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi, adalet arayışında bir kez daha duygusal bir sınavdan geçti. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen oturumda, sanıklara engelli raporu alındığının ortaya çıkması salonu ayağa kaldırırken, anne Yasemin Minguzzi'nin sanıklara doğru yönelmesiyle gerginlik doruğa ulaştı. Mahkeme heyeti, güvenlik gerekçesiyle duruşmaya ara vererek ortamı yatıştırmaya çalıştı.

ENGELLİ RAPORU GERGİNLİĞİ MAHKEME SALONUNU KARIŞTIRDI

Kadıköy'de vahşice öldürülen Ahmet Minguzzi cinayetinin görüldüğü davada 5. duruşma gergin anlara sahne oldu. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülen duruşmada, sanıklara engelli raporu alındığının ortaya çıkması izleyicilerle sanık avukatları arasında sert tartışmalara neden oldu. Sanık avukatları, dosyaya sunulmak üzere sanıklardan biri hakkında çocukluk döneminde alınmış 'kaynaştırma eğitimi' raporunu mahkemeye sundu. Bu gelişme üzerine duruşma salonunda tansiyon yükseldi.

'İNSAN ÖLDÜRÜRKEN ENGELLİ DEĞİLDİLER' TEPKİSİ

Mahkeme salonunda bulunan izleyiciler, sanık avukatlarının savunmasına büyük tepki gösterdi. Bir izleyicinin, 'İnsan öldürürken engelli değillerdi. Şimdi utanmadan engelli mi diyeceksiniz katillere? Vicdanın yok mu kızım senin?' sözleri dikkat çekerken, 'Hangisi engelli bu sanıkların?' şeklindeki ifadeleri tartışmayı alevlendirdi. Güvenlik görevlileri, tartışmanın büyümesini önlemek için sanık avukatlarını izleyici bölümünden uzaklaştırarak mahkeme salonuna aldı.

SANIKLAR ANNE MİNGUZZİ'NİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Çapraz sorgular sırasında duygusal anlar yaşayan Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, dayanamayarak sanıklara doğru yöneldi. Bu sırada bazı sanıklar da annenin üzerine yürüyünce mahkeme salonu bir anda karıştı. Yaşanan gerginlikte bazı aile yakınları fenalaşırken, Yasemin Minguzzi duruşma salonunu gözyaşları içinde terk etmek zorunda kaldı. Mahkeme heyeti güvenlik gerekçesiyle duruşmaya ara verdi.

TEYZE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ, SALONU TERK ETTİ

Duruşma sırasında söz alan sanıklar ifadelerini verirken, Minguzzi'nin teyzesi Aylin Akıncılar sinir krizi geçirerek salondan çıktı. Teyzeye destek veren izleyiciler, alkışlarla dayanışma gösterdi. Davayı başından beri takip eden aile üyeleri, olayın ardından sağlık görevlilerinden destek aldı.