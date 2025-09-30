Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında hamsi avına çıkan balıkçılar, radarlarında beliren şüpheli bir cismi fark ettiklerinde önce sıradan bir tekne sandılar. Ancak vinçle teknelerine çektikleri nesnenin, yaklaşık 300 kilogram patlayıcı madde taşıyan bir insansız deniz aracı olduğu anlaşılınca bölge alarma geçti. Bu beklenmedik buluş, Karadeniz sularındaki gizemli bir hikâyenin kapısını aralarken, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi olası bir felaketi önledi.

"ASKERİ BOTA BENZİYORDU"

İnsansız deniz aracını bulan balıkçılardan Halil İbrahim Bozok, radarlarına yansıyan cismi önce sıradan bir tekne zannettiklerini belirtti. Bozok, “Vinçle kaldırdığımızda askeri bota benzediğini fark ettik. Sahil Güvenlik’e haber verdik. Daha sonra öğrendik ki içinde 300 kilogram patlayıcı varmış. Pişmanız, bu işi uzmanına bırakmamız gerekirdi. Allah bizi korudu,” ifadelerini kullandı. Yoroz Limanı Kooperatif Başkanı İsmail Yılmaz da gece saatlerinde limana getirilen cisimle ilgili bomba uzmanlarının inceleme yaptığını ve limanın güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını aktardı.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği de olayla ilgili yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, balıkçılar tarafından denizde fark edilen cismin yabancı menşeli olduğu değerlendirildiği belirtilerek, “Cisim güvenli şekilde muhafaza altına alınmış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı SAS ekipleri ve ilgili güvenlik birimleri bilgilendirilmiştir. Teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir” denildi. Yetkililer, benzer bir durumla karşılaşılması halinde vatandaşların herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermesi gerektiğini vurguladı.





