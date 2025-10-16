Denizli'de bir ilkokul müdürünün evinin önünde silahlı saldırıya uğraması, kantin ihalesi kaynaklı aile husumeti iddialarıyla büyüyor; saldırganın kaçarken saldırı anlarını kaydettirdiği ortaya çıkarken, polis ekipleri saldırğanı yaklamak için çalışma başlattı.









Olay, sabahın erken saatlerinde Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çıkarak çocuklarını arabaya bindiren Müdür F.Ö., kendi aracına bineceği anda kimliği belirlenen saldırgan tarafından hedef alındı. Üzerinde taşıdığı tabancayla üç el ateş eden saldırgan, müdürü bacaklarından vurduktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

DEHŞET ANLARINI KAYDA ALDIRMIŞ



Çocukların çığlıkları arasında yere yığılan F.Ö., acı içinde yardım istedi. Saldırganın yanında bulunan bir kişinin, o anları cep telefonuyla kayda aldığı ortaya çıktı. Görüntülerin incelemeye alındığı olay sonrası polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.







HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan F.Ö., ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında, saldırganın bir süre önce okul kantininde çalışan bir kişinin oğlu olduğu ve babasının, kantin sözleşmesi nedeniyle Müdür F.Ö.'yü daha önce tehdit ettiği ortaya çıktı. Söz konusu tehditten dolayı babanın ceza aldığı, oğlunun ise bu olayın ardından saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi. Polis ekiplerinin kaçan saldırganı yakalamak için çalışmaları sürüyor.