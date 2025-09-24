Bakanlık verilerine göre, 30 firmaya paket tur ve devre mülk sözleşmelerindeki aykırılıklar nedeniyle toplam 133 milyon TL, Reklam Kurulu tarafından ise 21 firmaya yanıltıcı reklam ve tanıtımlar nedeniyle 5,1 milyon TL ceza kesildi. Denetimlerde özellikle tüketicinin cayma hakkının engellenmesi, ücret iadesinde yaşanan gecikmeler ve gerçeğe aykırı reklamlar ön planda yer aldı.

ALANYA’DA CEZA ALAN FİRMA VAR MI?

Denetimlerin kapsadığı bölgeler arasında Alanya da bulunuyor. Ancak ceza alan firmaların il ve ilçe bazındaki detayları henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılması beklenen liste, Alanya’dan ceza alan turizm işletmelerinin olup olmadığını netleştirecek.