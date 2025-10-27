Gazipaşa Belediyesi'nin titizlikle hazırladığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı Meclis toplantısında onaylandı. Yeni, Pazarcı, Cumhuriyet ve Beyobası mahallelerini kapsayan toplam 567 hektarlık planlar, ilçenin modern ve sürdürülebilir bir kentleşme sürecine geçişini hızlandıracak.

PLANLAR 30 GÜN SÜREYLE ASKIDA

Onaylanan imar planı dosyaları, 27 Ekim - 26 Kasım 2025 tarihleri arasında 30 gün boyunca Gazipaşa Belediyesi ilan panosunda askıya çıkarılacak. Vatandaşlar bu süre içinde planları inceleyebilecek ve gerekli başvurularda bulunabilecek.

BAŞKAN YILMAZ: GAZİPAŞA'YI GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, onaylanan planların ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, 'Yeni, Pazarcı, Cumhuriyet ve Beyobası mahallelerimize ait imar planlarımızla Gazipaşa'nın modern, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimi adına önemli bir adım attık. Diğer mahallelerimizde de çalışmalarımız titizlikle sürüyor. Amacımız, alt ve üst yapısıyla, sosyal alanlarıyla planlı ve yaşanabilir bir Gazipaşa inşa etmek,' dedi. Öte yandan, Başkan Yılmaz, imar planı sürecine katkı sağlayan teknik ekip ve meclis üyelerine teşekkür ederek, planlı kentleşme çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.