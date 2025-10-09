Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, ilçede parklar, tesisler ve sosyal alanlara kimliği belirsiz kişilerce verilen zararlara dikkat çekerek, vatandaşlara kamu mallarına sahip çıkma çağrısı yaptı. Belediye hizmetlerinin halkın katkılarıyla hayata geçtiğini vurgulayan Yılmaz, bu tür tahribatların sadece bugünü değil, geleceği de yaraladığını ifade etti.







Gazipaşa Belediyesi'nin, vatandaşların rahatı ve huzuru için titizlikle çalıştığını belirten Başkan Mehmet Ali Yılmaz, kamu mallarına verilen zararların tüm ilçeyi etkilediğini dile getirdi. 'Kamu malına zarar vermek sadece bugünümüze değil, geleceğimize de zarar vermektir. Gazipaşa Belediyesi olarak en büyük görevimiz, ilçemizde yaşayan her bir vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu hizmeti sunmak ve mutluluğuna katkı sağlamaktır. Bunu yaparken tüm hizmetlerin, hepimizin katkılarıyla hayata geçtiği hassasiyetine özen gösteriyoruz,' dedi. Parkların, tesislerin ve sosyal alanların birer kamu malı olduğunu hatırlatan Yılmaz, 'Bu alanlarda tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Gazipaşa'da yaşayan her bireye aittir,' diyerek tahribatların yarattığı üzüntüyü paylaştı.









HALKIN DESTEĞİYLE DAHA GÜÇLÜ BİR GELECEK



Başkan Yılmaz, kamu mallarına zarar vermenin yalnızca belediye çalışmalarına değil, tüm hemşerilerin hakkına yapılmış bir saygısızlık olduğunu vurguladı. 'Halkımızın bu konuda bizlere destek olmasını, bu tür olaylara şahit olduklarında emniyet güçlerimize veya belediye ekiplerimize ihbarda bulunmalarını rica ediyoruz. Nasıl ki evlerimizdeki eşyalara zarar vermiyorsak, kamu mallarına da aynı özeni göstermeliyiz. Halkın malına zarar vermek, kendi malımıza ve çocuklarımızın geleceğine zarar vermektir,' sözleriyle vatandaşları duyarlılığa davet etti. Gazipaşa'nın ortak bir değer olduğunun altını çizen Yılmaz, 'Gazipaşa hepimizin, lütfen hep birlikte koruyalım,' çağrısında bulundu. Vatandaşların, kamu mallarına zarar veren durumları 0 533 195 56 64 numaralı Gazipaşa Belediyesi WhatsApp hattı üzerinden ihbar edebileceği belirtildi. Başkan Yılmaz'ın bu çağrısı, ilçede toplumsal dayanışma ve çevre bilincini güçlendirme adına önemli bir adım olarak yankı buldu.

























