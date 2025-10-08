Trakya Üniversitesi'ne bağlı Sultan Çelebi Mehmet KYK Yurdu'nda yaklaşık 4 haftadır süren su kesintileri, binlerce öğrenciyi ayağa kaldırdı. Günlerdir sıcak su ve temel hijyen ihtiyaçlarından mahrum kalan gençler, yurt bahçesinde 'Yönetim istifa' ve 'TOMA'yı getirin banyo yapalım' sloganlarıyla protesto düzenledi. Edirne Belediyesi'nin tankerlerle su takviyesi yapmasıyla tansiyon bir nebze düştü, ancak öğrenciler kalıcı çözüm bekliyor.

SU YOKLUĞU ÖĞRENCİLERİ MAĞDUR ETTİ

Öğrenciler, banyo yapamadıklarını, tuvalet ihtiyaçlarının bile karşılanamadığını öne sürdü. Yürüyüş sırasında bazı öğrenciler, 'Duş alamıyoruz, sesimizi kimse duymuyor' ifadeleriyle durumu özetledi. Protesto sırasında 'TOMA'yı getirin banyo yapalım' sloganları da atıldı.

BELEDİYE VE YURT YETKİLİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay esnasında Edirne Emniyet Müdürü ile Gençlik ve Spor İl Müdürü yurda gelerek öğrencilerle görüşme gerçekleştirdi. Öğrencilerin talepleri arasında, su kesintisi süresince tankerle su desteği sağlanması ve derhal sorunun çözülmesi yer aldı. Edirne Belediyesi, itfaiye aracılığıyla yurda su takviyesi yaptı.

ÇÖZÜM BEKLEYEN KRİZ

Öte yandan yurt yönetimi, su kesintileri nedeniyle sıcak suyu sınırlı verebildiklerini açıkladı. Ancak öğrenciler, uzun süredir süregelen bu temel hizmet aksaklığının artık kabul edilemez olduğunu vurguluyor. Protesto, Türkiye genelinde KYK yurtlarında zaman zaman gündeme gelen altyapı sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi.