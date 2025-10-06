Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde gerçekleştirilen gıda denetiminde, hijyen kurallarını ihlal eden ve son kullanma tarihi geçmiş ürünleri piyasaya sürmeye çalışan bir işletme ortaya çıkarıldı. Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın bizzat katıldığı denetimde, bozuk salçalar ve reçellerle dolu üretim alanı tepkilere yol açtı. Başkan Yılmaz’ın işletme sahibine yönelttiği “Bunları annene yedirir misin?” sorusu, kamuoyunda da geniş yankı buldu.

SAĞLIKSIZ KOŞULLAR ŞOK ETTİ

Zabıta ekipleriyle birlikte Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren bir gıda üretim tesisine ani denetim gerçekleştiren Belediye Başkanı Umut Yılmaz, içeride karşılaştığı tabloyla büyük şaşkınlık yaşadı. Üretim alanında küflenmiş salçalar, bozulmuş reçeller ve son kullanma tarihi geçmiş gıdaların istiflendiğini gören Yılmaz, hijyen koşullarının tamamen ihlal edildiği bu ortamı kabul edilemez buldu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte, halk sağlığına yönelik ciddi riskler taşıyan bu tesis hakkında tepkiler çığ gibi büyüdü.

BAŞKAN’DAN SERT SÖZLER: “ANNENE YEDİRİR MİSİN?”

Denetim sırasında küflenmiş ürünleri inceleyen Başkan Yılmaz, işletme sahibine “Bunları annene yedirir misin?” sorusunu yöneltti. İşletmecinin “Tabii ki hayır” cevabını vermesi üzerine sinirlenen Yılmaz, “Annene yedirmediğin şeyleri başka çocuklara mı yediriyorsun?” sözleriyle tepki gösterdi. Başkanın öfkesi bununla da sınırlı kalmadı; “Senin gibiler bu memlekette sakız bile satmamalı. Seni Allah’a bile havale etmiyorum” ifadelerini kullanarak tepkinin dozunu artırdı.

80 TON ÜRÜN VE 4 TIR DOLUSU MALZEME TESPİT EDİLDİ

Denetim kapsamında yapılan incelemelerde, tesise ait 80 tonluk bozuk ürün stoğu ile 4 TIR dolusu uygunsuz gıda maddesi bulunduğu açıklandı. Başkan Yılmaz, “Gaziantep gastronomisiyle öne çıkan bir şehir. Siz burayı kirletiyorsunuz” diyerek tepki gösterdi ve işletme hakkında bizzat şikayetçi olacağını belirtti. Sürecin takipçisi olacağını vurgulayan Yılmaz, konunun yargıya taşınacağını duyurdu.

“GÖZLERİMİZE İNANAMADIK”

Denetim sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Başkan Yılmaz, halk sağlığını tehdit eden hiçbir işletmeye müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi. “Şehitkamil’de kimse halkın sofrasına ihanet edemez” diyen Yılmaz, “Bozuk salçalar, küflenmiş reçeller, tarihi geçmiş ürünler… Hem de hijyenden uzak ortamlarda. Bu milletin alın teriyle kazandığı ekmeğe, çocuklarımızın sağlığına kimsenin göz dikmesine izin vermeyiz” ifadelerine yer verdi. Denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirten Yılmaz, sağlıklı ve güvenilir üretim yapan işletmelere teşekkür etti.

İDARİ VE ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Tespiti yapılan sağlıksız ürünler imha edilmek üzere kayıt altına alınırken, ilgili işletmeyle ilgili hem idari hem de adli işlemler başlatıldı. Belediye yetkilileri, benzer işletmelere yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini ve halkın sağlığını tehlikeye atan hiçbir girişime izin verilmeyeceğini duyurdu.