Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sıradan bir yemek hazırlığı, ani bir patlamayla korkunç bir kazaya dönüştü. Göçük Mahallesi Merkez mevkiindeki evinde düdüklü tencereyle yemek pişiren 45 yaşındaki H.G. tencerenin aniden patlaması sonucu yüzünden, boynundan ve kollarından ağır şekilde yaralandı. Bu talihsiz olay, mutfak ekipmanlarının beklenmedik risklerini bir kez daha hatırlatırken, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi kadının hayatını kurtardı.



PATLAMA ANI VE ACİL MÜDAHALE

Patlama sırasında yüzü, boynu ve kolları yanan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, durumunun ciddiyeti nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

TEDAVİSİ HASTANEDE SÜRÜYOR

Yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan H.G.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili olarak herhangi bir teknik inceleme yapılıp yapılmadığına dair bilgi verilmezken, yetkililer ev tipi mutfak ekipmanlarının kullanımında dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.