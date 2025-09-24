





Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Güney Mahallesi’nde, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı’nın üst kısmındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alanda etkili olurken bölgede endişe yarattı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edilerek yangına karadan müdahale başlatıldı.



EKİPLER VE VATANDAŞLAR EL ELE VERDİ



Güney Jandarma Karakol Komutanlığı’nın üst tarafındaki ormanlık alanda başlayan yangına, ihbarın ardından hızla müdahale edildi. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip, arazözler ve söndürme araçlarıyla bölgeye sevk edildi. Yangının geniş bir alana yayılmasını önlemek için yoğun bir çaba sarf eden ekiplere, çevredeki vatandaşlar da destek veriyor. Ancak, rüzgarın etkisi söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, ekiplerin aralıksız mücadelesi sürüyor. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatırken, bölgedeki ormanlık alanın zarar görmemesi için çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gazipaşa’daki yangın, son dönemde artan orman yangınları nedeniyle bölgede yaşayanlarda büyük endişe yaratmış durumda.

