Aydın’ın Söke ilçesinde, freni tutmadığı iddia edilen bir tır, Söke-Kuşadası Çevre Yolu’nda gezi otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 6 kişi hafif yaralanırken, çarpma anı bir araç kamerasınca saniye saniye kaydedildi.



KAVŞAKTA KORKU DOLU ANLAR



Kaza, 23 Eylül 2025 tarihinde Söke-Kuşadası Çevre Yolu üzerindeki Novada Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.E. yönetimindeki 35 CKZ 014 plakalı tır, iddiaya göre fren sistemindeki arıza nedeniyle kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden M.Ö. idaresindeki 55 APN 160 plakalı gezi otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tır refüje savrulurken, otobüs yolda kontrol kaybına uğradı. Olay yerinde adeta can pazarı yaşanırken, kazanın etkisiyle otobüsteki yolcular büyük panik yaşadı. Çarpışma anı, çevredeki bir aracın kamerasına yansıyarak sosyal medyada geniş yankı buldu.



YARALILARA HIZLI MÜDAHALE



Kazada otobüste bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne ve çevredeki diğer hastanelere sevk etti. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatırken, tır sürücüsünün ifadesine başvuruldu.

