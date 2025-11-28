SAĞLIK DURUMUNDA KRİTİK SEVİYE

Başkan Böcek, Antalyalılara hitaben kaleme aldığı mektubunda cezaevi koşullarının sağlık üzerinde oluşturduğu etkileri detaylandırdı. Tutukluluk sürecinde altı kez hastaneye sevk edildiğini ifade eden Böcek, cezaevine ilk girdiğinde 12 farklı ilaç kullandığını, bugün ise bu sayının 22'ye yükseldiğini açıkladı. İlaç kullanımındaki artış, Başkan'ın sağlık durumunda yaşanan bozulmayı somut şekilde gözler önüne serdi.

İHMAL ENDİŞESİ VE ADALET MESAJI

Mektubunda mücadelesini 'onurlu ve sessiz' bir mücadele olarak tanımlayan Böcek, geri dönülemeyecek bir sağlık ihmaliyle karşılaşmaktan kaygı duyduğunu belirtti. Yazdıklarının yalnızca kendisinin değil, vicdanın ve insanlığın sesi olmasını istediğini aktaran Böcek, adalete olan inancını koruduğunu da vurguladı. Açıklamaların Antalya ve Alanya kamuoyunda geniş yankı uyandırdığı görüldü.

Öte yandan, Başkan Böcek'in cezaevinden paylaştığı sağlık tablosu, siyasi gündemde tartışmaların odağına yerleşti.