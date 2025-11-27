Antalya'nın İbradı ilçesinde yer alan ve dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü mağarası olarak bilinen Altınbeşik Mağarası, tadilat çalışmaları nedeniyle geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı.

GEÇİCİ OLARAK KAPALI

İbradı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, mağaranın 24 Kasım 2025 itibarıyla tadilat çalışmalarına başladığı ve çalışmalar tamamlanana kadar ziyarete kapalı olacağı bildirildi. Yetkililer, güvenliği artırmak ve ziyaretçi deneyimini iyileştirmek için bu kararın alındığını belirtti.

DOĞA HARİKASI ALTINBEŞİK

Altınbeşik Mağarası, 1966 yılında Prof. Dr. Timuçin Aygen tarafından keşfedilmiş, 1994 yılında Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından turizme açılmıştı. Mağaranın suyu, yaklaşık 66 kilometre uzaklıktaki Beyşehir Gölü'nden besleniyor ve farklı katmanlarında 20'den fazla gölet bulunuyor. Ziyaretçilere açık olan 240 metrelik bölümde su derinliği bazı noktalarda 40 metreye kadar ulaşıyor. Profesyonel ekipler eşliğinde botlarla gezilebilen mağarada, beyaz traverten oluşumları ve üç katlı yapısı doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Öte yandan tadilat tamamlandığında mağara yeniden ziyarete açılacak ve ziyaretçiler güvenli bir şekilde doğal güzelliklerin tadını çıkarabilecek.