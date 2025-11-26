Antalya'nın Aksu ilçesinde belediye ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen gıda denetiminde, insan sağlığını tehlikeye atan büyük bir miktar tavuk ürünü ortaya çıkarıldı. Kontrollerde, tarihi geçmiş tavukların farklı ürünlere dönüştürülüp paketlenerek piyasaya sürülmeye hazırlandığı belirlendi.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERDEN YENİ ÜRÜN ÜRETİLMİŞ

Denetimde, son kullanma tarihi dolmuş tavuklardan döner, ciğer, taşlık ve sucuk gibi ürünlerin yeniden üretilip paketlendiği ortaya çıktı. Ürünlerin satışa sunulmak üzere depolandığı ifade edildi.

25 TONA YAKIN ÜRÜN İMHA EDİLDİ

Ekipler yaklaşık 25 ton tavuk ve tavuk ürününü mevzuat gereği imha etti. Yetkililer, ürünlerin tüketilmesi halinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

DENETİMLER YOĞUNLAŞTIRILACAK

Belediye ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı açısından risk taşıyan uygulamaların önüne geçmek amacıyla denetimlerin bölge genelinde devam edeceğini aktardı.

Öte yandan, benzer işletmelere yönelik kontrollerin artırılarak sürdürüleceği ve mevzuata aykırı ürünlere müsamaha gösterilmeyeceği bildirildi.