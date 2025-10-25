Gazipaşa'da iki gündür kayıp olarak aranan Kiraz Aksoy'tan sevindiren haber geldi. 24 Ekim Cuma sabahı evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 52 yaşındaki kadın için Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde geniş çaplı arama başlatıldı.

EKİPLER GECE GÜNDÜZ ARADI

Kayıp ihbarı sonrası bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Ekipler, iki gün boyunca Sarıağaç Mahallesi çevresindeki dağlık ve ormanlık alanlarda arama yaptı. Çalışmalar, gece boyunca termal kameralar ve drone desteğiyle sürdürüldü.

Yoğun çalışmaların ardından Kiraz Aksoy, bugün saat 15.00 sıralarında evine yaklaşık 300 metre mesafedeki çalılık alanda sağ olarak bulundu. İlk sağlık kontrollerinde durumunun iyi olduğu belirlenen Aksoy, ailesine teslim edildi. Öte yandan, Ailesi ve mahalle sakinleri, Aksoy'un sağ bulunmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Aile, arama çalışmalarına katılan jandarma, AFAD ve gönüllü ekiplere teşekkür etti.

KAYNAK: İHA