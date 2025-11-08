Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde sabah saatlerinde parfüm dolum tesisinde çıkan yangın büyük bir faciaya yol açtı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangında 6 kişi yaşamını yitirirken, bir kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

İki katlı parfüm dolum tesisinde çıkan yangın, içerideki kimyasal maddeler nedeniyle hızla büyüdü. Alevler kısa sürede binayı sardı ve bitişikteki yapının çatısına da sıçradı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, olay yerinde yapılan incelemede 6 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı belirlendi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

GÖRGÜ TANIKLARI DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Mahalle sakinlerinden M. D., yangın sırasında patlama sesleri duyduğunu belirterek, 'Dışarı çıktığımda birinin yandığını gördüm. Bahçedeki hortumla müdahale ettim. İçeriden yardım çığlıkları geliyordu ama ateşten içeri giremedim' dedi. Öte yandan, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı, olay yerinde ekiplerin detaylı inceleme yürüttüğü bildirildi.