Uyarı, Antalya merkez ilçeleri Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Aksu, Döşemealtı ile doğu kıyılarındaki Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'yı kapsıyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte gök gürültülü sağanakların ani sel ve su baskınlarına yol açabileceği vurgulandı. Özellikle Alanya'nın mahalle araları, turistik bölgeler ve sahil şeridinde dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

VALİLİKTEN ACİL TEDBİR ÇAĞRISI

Vatandaşların resmi meteorolojik uyarıları anlık takip etmesi, dere yataklarından uzak durması ve araçlarını güvenli alanlara çekmesi önerildi. Kıyı bölgelerinde yaşayanlar ile tarım ve turizm işletmeleri için su baskınına karşı önlem alınması zorunlu kılındı. Acil durum ekipleri teyakkuza geçirildi. Öte yandan Valilik, yağışın gece saatlerinde etkisini kaybedeceğini ancak riskin tamamen geçmeyeceğini bildirdi.