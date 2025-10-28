Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirten Yılmaz, mesajında Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine ve Cumhuriyet'in değerlerine vurgu yaptı.

'CUMHURİYET, MİLLETİMİZİN AZMİNİN ESERİDİR'

Başkan Mehmet Ali Yılmaz, Cumhuriyet'in Türk milletinin azim ve kararlılığıyla kurulduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

'Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladığımız bu anlamlı günde, millet olarak kenetlenmenin ve bağımsızlık tutkumuzun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha hissediyoruz. 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesiyle büyük bir zafer elde edilmiştir. Bu zafer, modern Türkiye'nin temellerini atan bir başarıdır.'

'CUMHURİYET, DEMOKRASİNİN VE İNSAN HAKLARININ GÜVENCESİDİR'

Yılmaz, Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda demokrasinin ve eşitliğin teminatı olduğunu belirterek, 'Bu değerlere sahip çıkmak ve Cumhuriyetimizi koruyarak gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak görevidir. Gazipaşa Belediyesi olarak bu bilinçle halkımıza hizmet etmeye ve daha güzel bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

FENER ALAYI VE KONSER DAVETİ

Başkan Yılmaz, Cumhuriyet Bayramı coşkusunun tüm kentte yaşanması için vatandaşları etkinliklere davet etti. 29 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Deniz Yolu Ulu Hendek girişinden başlayacak Fener Alayı yürüyüşü ve saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Güliz Ayla konseri ile kutlamaların devam edeceğini duyurdu. Öte yandan Yılmaz, mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andığını belirterek, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.