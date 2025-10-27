Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ülkede Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen bir kavga ve darp olayının ardından Türkiye'den vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak durduracağını duyurdu. Türk turistlerin son dönemde yoğun ilgi gösterdiği Karadağ'daki bu karar, iki ülke arasında diplomatik gerilime neden oldu.

45 TÜRK VATANDAŞI GÖZALTINA ALINDI

Karadağ'ın başkentinde meydana gelen olay sonrası güvenlik güçleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 45 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Yaşananların ardından ülkede bulunan bazı Türk işletmelerine de saldırılar düzenlendiği bildirildi.

BAŞBAKAN SPAJIC KARARI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Başbakan Milojko Spajic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Türk vatandaşları için vizesiz rejimin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin kararı acil bir prosedürle alacağız. Ekonomik faaliyetlerin ve iyi ikili ilişkilerin korunması amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti ile yoğun görüşmeler başlatarak iki tarafın da yararına olacak en uygun modeli bulmaya çalışacağız,' ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA GERİLİM ARTIYOR

Karadağ'ın aldığı karar, Türk vatandaşlarının ülkeye seyahat planlarını doğrudan etkilerken, diplomatik kanalların devreye girmesi bekleniyor. Öte yandan, olayların ardından Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliği'nin, gözaltına alınan Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.