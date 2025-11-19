CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında yaptığı konuşmada Antalya başta olmak üzere Akdeniz Bölgesi'nde tarımsal üretim yapan çiftçilerin içinde bulunduğu ekonomik çıkmazı tüm yönleriyle ele aldı. Üreticilerin maliyetler karşısında zorlandığını belirten Özel, ürün fiyatlarındaki dramatik düşüşe dikkat çekti.

ÜRÜNLERİN FİYATI YARIYA DÜŞTÜ

Özel, domates, biber ve salatalık gibi temel ürünlerde üreticinin gelirinin ciddi biçimde azaldığını söyledi. Domatesin geçen yıl 35-45 lira aralığında satılırken bu yıl 15-20 liraya düştüğünü, biberde fiyatların 40-45 liradan 15-25 liraya gerilediğini belirtti. Salatalığın ise 35-40 lira bandından 15-20 lira seviyesine indiğini aktaran Özel, üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını vurguladı. Market fiyatlarındaki yüksek seyrin tüketiciyi de memnun etmediğini ifade ederek tarımdaki fiyat dengesizliğine işaret etti.

UKRAYNA'NIN VERGİ KARARI İHRACATI VURDU

Konuşmasında Ukrayna'nın Türkiye'den yaptığı alımlarda gümrük vergisini artırmasına da geniş yer veren Özel, vergi oranının yükselmesiyle ihracatçıların zor durumda kaldığını belirtti. Gümrükleme maliyetlerinin bir tır için 8 bin dolardan 16 bin dolara yükseldiğini söyleyen Özel, bu şartların rekabet gücünü zayıflattığını ifade etti. Ukrayna'ya domates ihracatında yüzde 40, Türkiye geneli domates ihracatında yüzde 24, yaş meyve-sebze ihracatında ise yaklaşık yüzde 23 düşüş yaşandığını aktararak krizin ülke genelindeki tarım gelirlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

HÜKÜMETE UKRAYNA ÇAĞRISI

Özel, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretine değinerek, hükümetin bu krizi çözmek için adım atması gerektiğini vurguladı. Sorunun giderilmesi halinde hem çiftçinin hem ihracatçının nefes alacağını belirtti. Çiftçiye sahip çıkılmasının bir zorunluluk olduğunu dile getiren Özel, çözüm için gecikmeden girişim yapılması gerektiğini ifade etti. Öte yandan Özel'in grup toplantısında yaptığı çağrı, tarımsal üretimde yaşanan sorunların ülke gündemindeki önemini bir kez daha ortaya koydu.