Başkan Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Azim, kararlılık ve ileri görüşlülüğüyle bir milleti yeniden ayağa kaldıran Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sahip olduğu sınırlı imkânlara rağmen hiçbir zaman tam bağımsızlık idealinden vazgeçmemiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasına öncülük etmiştir.



Atatürk; siyasi, askeri ve insani dehasıyla yalnızca Türk Milletinin değil, tüm dünyanın hayranlığını kazanmış bir liderdir. Onun bizlere miras bıraktığı Cumhuriyet, bugün de yolumuzu aydınlatan en büyük değerimizdir.



Ne mutlu bize ki, böyle bir lidere sahip bir milletiz. Ne mutlu bize ki, onun fikirlerine, devrimlerine ve hedeflerine yürekten bağlıyız. Bizlere düşen en büyük görev, Atatürk'ün açtığı aydınlık yoldan yürümek ve ülkemizi hak ettiği seviyeye taşımaktır. Bu bilinçle, var gücümüzle çalışmaya devam edecek; Cumhuriyetimizin ışığında, birlik ve beraberlik içinde yarınlarımızı hep beraber inşa edeceğiz.



Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 87. yılında saygı, minnet ve özlemle anıyorum.'