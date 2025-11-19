TBMM Genel Kurulu’nda yapılan değerlendirmelerde, Antalya’nın sosyal konut ihtiyacını karşılamaya yönelik beklentilerin karşılanmadığı ifade edildi. Açıklamalarda konut sayısının düşük tutulduğu ve ilçeler arasındaki dağılımın adil olmadığı vurgulandı.

“ANTALYA’NIN KONUT İHTİYACI KARŞILANMADI”

Açıklamada, sosyal konut projesinde Antalya’ya 13.213 konut ayrılmasının il genelindeki ihtiyacı karşılamadığı belirtildi. Şehirde nüfus artışı ve yüksek kira seviyeleri dikkate alındığında daha fazla konuta ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Gazipaşa, Alanya, Aksu, Kemer, Kumluca ve Finike ilçeleri için hiçbir konut ayrılmaması eleştirilerin odağı oldu. Bu ilçelerde turizm çalışanlarının, emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların yoğun yaşadığı ve projede mutlaka yer almaları gerektiği belirtildi.

KONUT SAYILARI “YETERSİZ” BULUNDU

Projede Manavgat’a 500, Serik’e ise 150 konut ayrılması da ihtiyacın altında görüldü. İlçelerdeki nüfus yoğunluğu ve konut talebi göz önünde bulundurularak bu sayıların en az iki katına çıkarılması gerektiği ifade edildi. Ödeme planındaki taksit artışlarının vatandaş üzerinde ağır bir yük oluşturabileceği belirtilerek artışın yılda bir kez yapılmasının daha uygun olacağı savunuldu. Ayrıca teslim tarihlerindeki belirsizliğin mağduriyet yaratacağı ifade edildi. Öte yandan konutların tesliminde gecikme yaşanması hâlinde kira yükü ve tazminatın TOKİ tarafından karşılanmasının önem taşıdığı vurgulandı.