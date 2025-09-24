İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nin durdurulması için İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yazı göndererek uyarıda bulundu. Ancak CHP, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) “kongre yapılabilir” kararına dayanarak, bugün saat 11.00’de Beşiktaş’ta kongreyi başlattı. Parti yöneticileri, mahkeme kararını tanımadıklarını vurguladı.



MAHKEMENİN TEDBİR KARARI VE YSK ÇEKİŞMESİ





İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 24 Eylül 2025 tarihli yazısında, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin yapılmasının, 2 Eylül 2025’te alınan tedbir kararına aykırı olduğunu belirtti. Mahkeme, daha önce CHP İstanbul İl Yönetimi’ni görevden uzaklaştırarak Gürsel Tekin liderliğinde bir geçici kurul atamıştı. Kararda, kongre çalışmalarının durdurulması gerektiği, aksi takdirde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi. Ancak YSK, 9 Eylül’de Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nun başvurusu üzerine, kongrenin yapılabileceğini ve sürecin durdurulamayacağını hükmetti. Bu karar, Anayasal yetkisi gereği bağlayıcı olarak değerlendirilirken, mahkeme ile YSK arasında hukuki bir gerilim ortaya çıktı.









CHP’DEN SERT TEPKİLER



CHP yöneticileri, mahkeme kararına karşı net bir duruş sergiledi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Sözcü TV’ye bağlanarak, “YSK’nın kararına uyacağız, kongremizi gerçekleştireceğiz” dedi. Günaydın, sürecin hukuka uygun olduğunu ve partinin iradesine müdahale edilemeyeceğini savundu. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise daha sert bir tonla, “Bu hakim, Anayasa’ya ve seçim hukukuna darbe yapıyor. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) derhal soruşturma başlatmalı” diyerek kararı eleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da, “Bir siyasi partinin kongresine mahkeme kararıyla müdahale edilmesi, demokrasiye vurulmuş kara bir lekedir. Ortada demokrasi değil, vesayet vardır” açıklamasıyla tepkisini dile getirdi.







KONGRENİN ARKA PLANI



Tartışmalar, 8 Ekim 2023’te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan dava sonrası başladı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, bu kongrede seçilen İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak yerine Gürsel Tekin’in liderliğinde bir kayyum kurulu atamıştı. Ancak CHP İstanbul delegeleri, noter onaylı taleplerle olağanüstü kongre çağrısı yaptı. YSK’nın, “Başlayan kongre durdurulamaz” kararıyla desteklediği bu süreç, CHP’nin kongreyi Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde başlatmasını sağladı. Kongrede Özgür Çelik’in yeniden aday olduğu bilinirken, Gürsel Tekin’in delege olmaması nedeniyle oy kullanamayacağı belirtildi.









SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?



Mahkeme kararına rağmen YSK’nın onayı doğrultusunda başlayan kongre, CHP’nin kararlı tutumuyla devam ediyor. Hukukçular, YSK kararlarının Anayasal olarak bağlayıcı olduğunu ve mahkeme kararının fiili bir engel oluşturamayabileceğini belirtiyor. Ancak sürecin, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde istinaf incelemesiyle devam etmesi bekleniyor. Kongrenin sonuçlarının geçerliliği ve yargı-siyaset ilişkisine dair tartışmalar, önümüzdeki günlerde kamuoyunun gündeminde kalmaya devam edecek.

Kaynak: RSS