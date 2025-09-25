Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Örgütü, 39. Olağan İlçe Kongresi’nin ardından yeni bir döneme adım attı. Tek liste ile seçime giren ve güven tazeleyen İlçe Başkanı Bülent Kandemir, yeni yönetim kadrosunu oluşturarak görev dağılımını tamamladı. Alanya’nın siyasi dinamiklerine yön verecek olan bu kadro, hem yerel hem de ulusal çapta hedeflere odaklanıyor.

YERELDEN ULUSALA GÜÇLÜ BİR YAPI

Yeni yönetim, Alanya’daki yerel sorunlara çözüm üretirken, aynı zamanda ulusal siyasette de etkin bir rol oynamayı planlıyor. Kandemir’in liderliğinde oluşturulan ekip, özellikle yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecine hazırlık yapmayı öncelikli hedef olarak belirledi. Yönetim kurulu, saha çalışmalarını güçlendirerek her mahalleye ulaşmayı ve vatandaşların sesini daha etkin bir şekilde duyurmayı amaçlıyor. Parti tabanından gelen destekle moral bulan yeni yönetim, “İktidara Kadar İstikrar Yönetimi” sloganıyla çalışmalarını sürdürecek.

ALANYA’DA SAHAYI BOŞ BIRAKMAYACAKLAR

Bülent Kandemir, görev dağılımının tamamlanmasıyla birlikte partinin Alanya’daki konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Yeni yönetim, sadece kent merkezinde değil, ilçenin tüm mahallelerinde aktif bir şekilde varlık gösterecek. Bu doğrultuda, kırsal ve batı mahallelerinden doğu mahallelerine kadar geniş bir örgütlenme ağı kurulması için çalışmalar başladı. Parti, esnaf, STK’lar ve gençlik politikaları gibi farklı alanlarda da özel projeler geliştirerek Alanya’nın her kesimine dokunmayı planlıyor.

