Alanya’nın batı mahallelerinde yaşayan muhtarlar, ilçenin uzun süredir gündeminde olan otoban projesi için bir araya geldi. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı’nın öncülük ettiği toplantıda, projenin mevcut güzergâhına yönelik ciddi endişeler dile getirildi. Konaklı, Türkler, Payallar ve Avsallar mahallelerinden katılan muhtarlar, Alanya’nın turizm ve ekonomik yapısını etkileyebilecek planlama hatalarına karşı ortak bir duruş sergiledi.



“OTOBANA DEĞİL, GÜZERGÂHA KARŞIYIZ”



Toplantıya katılan muhtarlar, projeye karşı olmadıklarını vurgularken, mevcut güzergâhın hem Alanya merkezi hem de bölgedeki turizm ve ticari yaşam üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını dile getirdi. Özellikle turizm gelirlerinin, bölge esnafının ve yerel ekonominin zarar göreceği uyarısı öne çıktı. Muhtarlar, “Alanya’nın böyle bir projeye elbette ihtiyacı var, ancak planlama hatası ilçemizin geleceğine mal olabilir” dedi.



TAVLI NOTLARINI ANKARA’YA TAŞIYACAK



İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ise tüm muhtarları tek tek dinleyerek notlarını aldı. “Bizim sorumluluğumuz, halkımızın ve muhtarlarımızın sesini doğru şekilde üst makamlara iletmek. Hiçbir mahallemizin mağdur edilmesine izin veremeyiz” diyen Tavlı, toplantıdaki görüş ve taleplerin raporlanarak ilgili kurumlara sunulacağını açıkladı.



REVİZE TALEBİ ORTAK NOKTA OLDU



Zirvede öne çıkan ortak talep, güzergâhın yeniden değerlendirilmesi yönünde oldu. Alternatif yolların ele alınması gerektiğini belirten muhtarlar, çevreyi, turizmi ve kent bütünlüğünü koruyacak bir çözüm çağrısında bulundu.



ANKARA’DAN GELECEK KARAR BEKLENİYOR



Alanya kamuoyunda aylardır süren otoban tartışması, batı bölgesindeki muhtarların çıkışıyla yeni bir boyut kazandı. Geniş kesimleri ilgilendiren projede gözler şimdi, yapılacak değerlendirme ve Ankara’dan çıkacak kararlarda.