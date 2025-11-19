CHP'den istifa eden Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ile Yeniden Refah Partisi'nden ayrılan Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç, bağımsız bir dönem geçirdikten sonra AK Parti'ye geçiş yaptı. Bu katılım, AK Parti Grup Toplantısı esnasında gerçekleşen törende duyuruldu.

CHP'DEN BAĞIMSIZLIĞA, AK PARTİ'YE GEÇİŞ

İsa Yıldırım, CHP'den istifa ettikten sonra bağımsız belediye başkanı olarak görevini sürdürüyordu. Geçmişte 'AK Parti'ye geçme niyetim var' açıklaması yapan Yıldırım, yeni parti tercihini resmî törenle duyurdu. Belediye başkanı olarak amacının Aksu'ya hizmet olduğunu vurgulayan Yıldırım, 'Belediye başkanı devletle savaşmaz' diyerek önceki parti yönetimiyle olan görüş ayrılıklarını dile getirmişti.

KOÇ'TAN YENİDEN REFAH PARTİSİ'NE VEDA

Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç ise daha önce Yeniden Refah Partisi'nden ayrılarak benzer şekilde bağımsız bir pozisyona geçmişti. Bunun ardından yaptığı değerlendirmelerle AK Parti'ye katılma kararı alan Koç da Erdoğan'ın elinden parti rozetini aldı.

ROZET TÖRENİNDE ERDOĞAN'DAN DESTEK MESAJI

AK Parti Grup Toplantısı'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsa Yıldırım ve Necati Koç'u AK Parti'ye resmi olarak davet ederek, 'Sizleri partimizde görmekten memnuniyet duyuyorum' dedi ve her iki başkanı tebrik etti.

Öte yandan, bu katılımlar AK Parti içinde yerel yönetim gücünü artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.