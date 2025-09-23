Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “icbar yoluyla irtikap” soruşturmasında, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, eski Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt, İmar Müdürü Semih Aksakal, eski İmar Müdürü ve aynı zamanda iş insanı olan Ulaş Biçer gözaltına alındı. Şüphelilerden bazı belediye personelleri de soruşturma kapsamında ifade verdi. Adli işlemlerin ardından Sungur ve beraberindeki dört kişi tutuklanırken, üç kişi serbest bırakıldı.

BAKANLIK: “GEÇİCİ TEDBİR OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI”

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, irtikap suçu kapsamında tutuklanması nedeniyle geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

ÜÇ DÖNEM BAŞKANLIK YAPTI

1971 doğumlu olan Ahmet Sungur, ilk ve orta öğrenimini Yahşihan’da, lise eğitimini Kırıkkale’de tamamladı. Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü mezunu olan Sungur, 1989’da belediyede memur olarak göreve başladı. Daha sonra Köy Hizmetleri’nde elektrik teknikeri olarak çalıştı. Siyasi kariyerine AK Parti çatısı altında devam eden Sungur, 2009, 2014 ve 2024 yerel seçimlerinde üç kez Yahşihan Belediye Başkanı olarak seçildi.