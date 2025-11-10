Kaynak: RSS

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen bir düğünde, otobüs şoförü olan damada kuzeni tarafından takı töreninde otobüs lastiği hediye edildi. Bu beklenmedik hediye, salondaki davetlileri hem şaşırttı hem de güldürdü.Takı merasimi sırasında davetlilerin altın ve para takması beklenirken, damadın kuzeni elinde büyük bir otobüs lastiğiyle salona girdi. Hediyeyi gören damat önce şaşkınlık yaşasa da kısa sürede kendini toparladı ve lastiğin üzerine çıkarak kuzeniyle karşılıklı oyun oynadı.Öte yandan, renkli anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.Öte yandan, Serik'teki düğün, geleneksel takı törenine getirilen mizahi dokunuşla unutulmazlar arasına girdi. Damadın mesleğine yapılan bu neşeli gönderme, geceye ayrı bir renk kattı.