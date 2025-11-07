Afet ve savaş durumlarında vatandaşların korunmasını sağlamak amacıyla hazırlanan 'Sığınak Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından ortak şekilde hazırlandı.

AVM, OTOPARK VE SPOR TESİSLERİNE SİĞINAK ŞARTI

Yeni yönetmeliğe göre, kamu kurumları, belediyeler, özel sektör ve bireyler tarafından yapılacak yapılarda nüfus yoğunluğu ve kullanım amacına uygun sığınak tipleri oluşturulacak. Özellikle 5 bin kişi ve üzeri kapasiteye sahip spor tesisleri, alışveriş merkezleri (AVM), otoparklar ve millet bahçelerinde sığınak inşa edilmesi zorunlu olacak. Metro, yeraltı geçitleri, çarşılar ve otoparklar gibi alanlar da projelendirme aşamasında genel sığınak olarak değerlendirilebilecek.

SIĞINAKLARDA TEKNİK ŞARTLAR BELİRLENDİ

Yeni düzenlemeyle birlikte her bir sığınakta kişi başına en az 1 metrekare alan, 2.40 metre tavan yüksekliği, havalandırma sistemi, acil aydınlatma, iletişim donanımı ve nükleer filtreleme sistemi bulunması zorunlu hale getirildi. Sığınakların, bina emsal hesabına dahil edilmeyeceği açıklandı. Ayrıca yapı kullanma izni verilen her binadaki sığınak alanlarının, AFAD kayıt sistemine işleneceği bildirildi. Mevcut binalarda eksikliklerin 31 Aralık 2028 tarihine kadar giderilmesi gerekecek.

MUAF TUTULACAK YAPILAR DA BELİRLENDİ

Yönetmelikle birlikte, bazı yapılar sığınak zorunluluğundan muaf tutuldu. Buna göre;

1500 metrekareden küçük konut dışı yapılar,

1000 metrekareden küçük resmi binalar,

50 yatak altı yurt, otel ve konaklama tesisleri,

25 yatak altı yaşlı, çocuk veya engelli bakım evleri,

2000 metrekare altı sanayi tesisleri,

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde

sığınak yapma zorunluluğu aranmayacak.

Ayrıca, sinema, tiyatro, otopark, kapalı çarşı ve pasaj gibi yapıların yeraltında inşa edilmesini teşvik etmek için belediyelere kolaylık sağlanacak. Bu alanların gerektiğinde genel sığınak olarak kullanılabilmesi için tedbir alınması zorunlu tutuldu.

SIĞINAKLAR AFAD SİSTEMİNE KAYDEDİLECEK

Yeni yönetmeliğe göre, yapı kullanma izni alınan yapılarda oluşturulan sığınak alanları, belgelerin iletilmesinden itibaren 5 iş günü içinde mülki idare amirliğince kayıt altına alınacak. Bu kayıtlar ilgili idareler tarafından tutulacak ve Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bildirilecek. Öte yandan, düzenlemenin amacı doğrultusunda, ülke genelinde yeni yapılacak tüm büyük ölçekli tesislerde afet ve olağanüstü durumlara karşı koruyucu altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor.