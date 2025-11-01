Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden Engin Çağlar, İstanbul'un Şişli ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki usta oyuncu yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hızla ilerleyen bir motosikletin çarpması sonucu metrelerce savruldu.

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Çağlar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SANAT CAMİASI YASTA

Yeşilçam döneminin zarif jönlerinden biri olarak tanınan Engin Çağlar, 'Kınalı Yapıncak', 'Feride' ve 'Rüyalar Gerçek Olsa' gibi filmlerdeki unutulmaz performanslarıyla milyonların gönlünde yer etmişti. Oyuncunun ani vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

TAZİYE MESAJLARI YAĞDI

Film-San Vakfı başta olmak üzere birçok sanatçı, sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaşarak usta oyuncuya veda etti. Öte yandan Engin Çağlar'ın cenaze programına ilişkin detayların ilerleyen günlerde ailesi tarafından paylaşılacağı öğrenildi.