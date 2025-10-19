Lösemiyle mücadelesinde milyonların kalbine dokunan Yasemin Nenni, Selda Bağcan'ın 'Sürgün' şarkısını seslendirdiği son videosuyla veda etti. Genç yaşta hayata gözlerini yuman Nenni, cesareti ve içtenliğiyle unutulmaz bir iz bıraktı.



YAŞAMA TUTKUSU İLHAM VERDİ



Yasemin Nenni, uzun süredir lösemiyle mücadele ediyordu. Tedavi sürecinde sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarla geniş bir kitleye ulaştı. Özellikle Selda Bağcan'ın 'Sürgün' şarkısını gözyaşları içinde seslendirdiği video, onun hem acısını hem de hayata tutunma azmini yansıttı. Samimi gülüşü ve güçlü sesiyle kısa sürede gönüllerde taht kuran Nenni, hastalığa rağmen yaşam enerjisini hiç kaybetmedi. Sosyal medya platformlarında paylaştığı anlar, binlerce insana umut aşıladı.



SON ŞARKISIYLA HAFIZALARA KAZINDI



Yasemin'in vefatından kısa süre önce kaydettiği 'Sürgün' videosu, adeta onun hayat hikâyesini özetliyordu. Şarkının her bir sözü, genç kadının duygularına tercüman olurken, videoyu izleyenler onun cesaretine ve içtenliğine hayran kaldı. Bu duygu yüklü anlar, sosyal medyada milyonlarca kez izlenerek Yasemin'i bir sembol haline getirdi. Yasemin Nenni'nin vefatı, ailesini, arkadaşlarını ve sosyal medyada onu takip eden binlerce kişiyi derinden üzdü. #YaseminNenni etiketiyle yapılan paylaşımlarda, sevenleri onu 'sürgünün sesi' ve 'umudun kadını' olarak andı. Birçok kişi, 'Sürgün' şarkısını artık Yasemin'in duygulu sesiyle hatırlayacaklarını ifade etti.





Yedigünhaber Ailesi Olarak Yasemin Nenni'ye Allahtan Rahmet Ailesine Tüm Sevenlerine Sabırlar Diliyoruz.

