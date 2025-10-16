Türk tiyatro ve televizyonunun unutulmaz ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun 90 yaşında vefat etmesi, sanat dünyasını yasa boğdu; 'Yabancı Damat'ın Memik Dede'si olarak milyonların kalbinde yer eden usta, geride zengin bir miras bırakarak hayata veda etti.



SANAT CAMİASININ BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ



Güzelbeyoğlu, uzun yıllara yayılan kariyerinde tiyatro sahnelerinden ekranlara uzanan performanslarıyla tanındı ve 15 Ekim 2023 tarihinde, 90 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Vefat haberini doğrulayan ailesi ve yakın çevresi, usta oyuncunun son dönemlerini huzur içinde geçirdiğini belirtirken, sevenleri sosyal medyada duygusal paylaşımlarla acıyı dile getirdi. Cenaze töreni, 17 Ekim'de Zincirlikuyu Camii'nde düzenlendi ve sevenleri tarafından uğurlandı; mezarı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.







UNUTULMAZ ROLLERİN EFENDİSİ



1933 doğumlu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olarak kariyerine adım attı ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda uzun yıllar görev yaptı. Özellikle 2004-2007 yılları arasında yayınlanan 'Yabancı Damat' dizisindeki Memik Dede rolüyle geniş kitlelere ulaştı, bu karakterle hem Yunan-Türk dostluğunu hem de aile bağlarını etkileyici biçimde yansıttı. Bunun yanı sıra 'Bizimkiler', 'Canım Ailem', 'Doksanlar' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda yan rolleriyle iz bıraktı; tiyatroda ise klasik eserlerden modern oyunlara kadar geniş bir repertuvara imza attı.







GERİDE BIRAKTIĞI MİRAS



Geçtiğimiz ay 90. yaşını kutlayan Güzelbeyoğlu, ömrünü sanata adayan bir duayen olarak anılacak. Ailesi, eşinin yanında yetişen iki çocuğuyla birlikte, ustanın anısını yaşatmak için sevenlerinden dua beklediğini ifade etti. Sanat dünyası, bu kaybın ardından taziye mesajları yağdırırken, Türk tiyatro ve televizyon tarihinin önemli bir sayfası kapandı; Güzelbeyoğlu'nun rolleri, gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edecek.







Kaynak: RSS