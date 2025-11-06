Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'nın aranan firarileri yakalama operasyonu meyvesini verdi. Teknik takip sonucu Konaklı Mahallesi'nde düzenlenen baskında, uy*şturucu bağlantılı suçtan hükümlü Y.U. gözaltına alındı. Bu yakalama, bölgedeki güvenlik önlemlerinin etkinliğini bir kez daha ortaya koydu. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü takip sonucunda, hakkında 4 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.U., Konaklı Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Öte yandan, jandarma ekiplerinin ilçede aranan şahıslara yönelik çalışmalarının kararlılıkla devam ettiği bildirildi.