Antalya-Alanya karayolunun en kritik noktalarından Manavgat Sanayi Bölgesi köprüsü, ani bir kazayla durma noktasına geldi. Sürücüler, köprü üzerindeki çarpışmanın ardından uzun süre yolda mahsur kaldı. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, araçlar hasar aldı ve trafik akışı durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine trafik polisleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından köprü üzerindeki trafik kontrollü olarak yeniden akmaya başladı. Öte yandan, polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.