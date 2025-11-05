Alanya’da sebze ve meyve ticaretinin merkezi konumundaki Alanya Hali’nde akşam saatlerinde yangın paniği yaşandı. Saat 17.30 sıralarında çıkan yangının, elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirildi.
İTFAİYE EKİPLERİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ
Yangının fark edilmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. 57 No’lu Komisyon’da faaliyet gösteren Salih Gülen’e ait bildirilen yangında, şans eseri can kaybı yaşanmadı.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışması başlattı. Maddi hasarın boyutunun belirlenmesi için inceleme yapılacağı bildirildi. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının kesin çıkış nedeninin, yapılacak rapor sonucunda netleşeceği öğrenildi.