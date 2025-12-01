YILLARIN EMEĞİ VE OMUZ OMUZA MÜCADELE

Alanya Metal İşleri, Demirciler, Oto Elektrikçiler, Kaportacılar, Oto Tamirciler ve Sanatkârları Esnaf Odası’nın olağan genel kurulu 22 Ocak 2026 tarihinde Cikcilli Düğün Salonu’nda yapılacak. Mevcut başkan Alirıza Açman ile eski başkan Kerim Taş’ın kıyasıya rekabet edeceği seçim öncesi Taş, esnaf arkadaşlarına samimi bir çağrıda bulundu.

“ÇAMURUNU DA YUTTUK, PASINI DA BİRLİKTE GÖRDÜK”

Kerim Taş, yaptığı duygusal açıklamada 1999 yılından beri odada görev aldığını, sanayinin büyümesi ve bugünkü güçlü yapısına kavuşması için ter döktüklerini anlattı. “O günden bu yana yaşanan değişimi en iyi siz değerli esnaflarımız bilirsiniz. Bu yolculuğun her anına birlikte şahit olduk” diyen Taş, 2022’de yapılan seçimde tercih başka bir arkadaştan yana olsa da sanayiden hiç kopmadığını ve esnafın yanında olmayı sürdürdüğünü vurguladı.Esnafın güçlü desteği ve ısrarı üzerine yeniden aday olduğunu belirten Taş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu süreçte yine sizlerle bir araya gelmeye, sorunları dinlemeye ve çözüm üretmeye devam ediyoruz. Bugün özellikle belirtmek isterim ki seçim sürecimizin huzur, kardeşlik ve karşılıklı saygı içinde geçmesi hepimiz için en hayırlısıdır. Bu sanayi yıllardır omuz omuza yürüyen büyük bir ailedir. Aynı birlik ve dayanışma ruhunun seçim sürecinde de sürmesini gönülden diliyorum.”Genel kurulda tüm esnaf arkadaşlarının desteğini beklediğini ifade eden Kerim Taş, “Hep birlikte, esnafımıza yakışır, saygılı ve örnek bir seçim süreci yaşayacağımıza inanıyorum” diyerek çağrısını noktaladı.