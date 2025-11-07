Antalya'nın Alanya ilçesi Hocalar Mahallesi'nde mera arazisi tespiti sırasında çıkan tartışma, silah ve sopalı saldırıya dönüştü. Eski muhtar İbrahim Ç.'nin yeni muhtar Saadet Arıcan'ı hedef alan tehditlerle köylüleri darp ettiği iddia edilirken, olayda enaz 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.



SEÇİM SONRASI GERİLİM TIRMANDI



Mahallede bir süredir devam eden mera anlaşmazlığının, seçim sonrasında yeniden alevlendiği öğrenildi. Yaklaşık 25 yıl muhtarlık yapan İbrahim Ç.'nin, bölgedeki kadastro ve kullanım tartışmaları nedeniyle yeni muhtar Arıcan'ı zor durumda bırakmaya çalıştığı ileri sürülürken, köylüler, eski muhtarın geçmiş dönemdeki usulsüzlükleri mevcut yönetime yüklemeye çalıştığını savundu. Öte yandan iddialar, mera arazisine yıllar önce kaçak yapı yapıldığı yönünde yoğunlaşırken İbrahim Ç.'nin betonarme ev inşa ederek işgale öncülük ettiği, ardından evler ve bahçeler hakkında sık sık şikâyetlerde bulunulduğu iddia edildi.

'SADECE SADET MUHTAR EKTİ DİYECEKSİNİZ' İDDİASI



Gerilim, 3091 sayılı yasa kapsamında yapılan bir şikâyetin ardından tırmandı. Eski muhtarın eniştesi tarafından yapılan başvuru sonrası kaymakamlık ekipleri bölgeye geldi. Kadastro memuru Cemil İpek ve kaymakamlık görevlisi Okan Bozkurt'un olay yerine özel araçla götürüldüğü, inceleme sırasında kolluk kuvvetinin bulunmadığı iddia edildi. Tanıklık yapmak isteyen vatandaşların dikkate alınmaması ortamı daha da gerdi. İddiaya göre tartışma sırasında İbrahim Ç., belinden çıkardığı silahla havaya ateş etti. Oğulları Abdulkadir Ç. ve Fatih Ç. ile eniştesi Adem A.'nın pompalı tüfek, bıçak, sopa ve taşlarla saldırdığı bildirildi. Olayda biri kadın 5 kişinin darp edildiği, darp edilen kadının ciddi şekilde yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan, köylüler, kendilerine saldıran kişilerin üzerlerinde baskı kurduğunu, 'Kendiniz ekmediğinizi, Saadet Muhtar ektiğini söyleyeceksiniz' sözleriyle tehdit edildiğini öne sürdü. Ayrıca merada bulunan evler için önceki dönemde usulsüz elektrik ve su abonelikleri yapıldığı iddiaları da gündeme taşındı. Darp edilen vatandaşların şikâyetçi olması üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.