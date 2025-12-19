Ziyaret kapsamında katılımcılara, Alanya Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Programda kanser taramalarının kapsamı anlatılarak erken teşhisin önemi vurgulandı, ayrıca psikososyal destek biriminin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verildi.



Eğitim programı çerçevesinde Ebe Esma Ünver tarafından bayanlara yönelik sağlık eğitimi verilirken, Dr. Özden Özilice tarafından yürütülen sağlık taramaları ve merkezde sunulan hizmetler detaylarıyla aktarıldı. Diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist hizmetleriyle sağlıklı yaşam konusunda katılımcılara kapsamlı bilgiler sunuldu.



Ziyaret sırasında, merkezin 'Şehit Ebe Zeynep Eser Sağlıklı Yaşam Merkezi' adını taşımasının hikâyesi de KAÇEP yönetimiyle paylaşıldı. Yıllar önce görevi başındayken hayatını kaybeden şehit ebe Zeynep Eser'in, anne ve bebek sağlığı için verdiği özverili mücadelesi ve mesleğine olan bağlılığı nedeniyle isminin bu merkezde yaşatıldığı ifade edildi.



Programda değerlendirmelerde bulunan İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Bahadır Sönmez, KETEM ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, vatandaşların kanser taramaları ve merkezde sunulan tüm hizmetler için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu oluşturabileceklerini hatırlattı. Müdür Sönmez, tüm vatandaşları düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaya davet etti.



Gerçekleştirilen eğitim ve sağlık taramalarıyla kadın sağlığına dikkat çekilirken, sağlığını önemseyen tüm bayanlar tarama ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanmaya davet edildi.



Bu anlamlı çalışmanın hayata geçirilmesine katkı sunan başta İlçe Sağlık Müdürü Sayın Mehmet Bahadır Sönmez olmak üzere, emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.

Halime TÜRK

MHP Alanya Kaçep Başkanı