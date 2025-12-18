PROTOKOL KATILIMIYLA AÇILIŞ TÖRENİ

Açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, bölge milletvekilleri ile AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin'in katılması bekleniyor. Tören, Mahmutlar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek.

ALANYA ULAŞIMINA YENİ NEFES

Doğu Çevreyolu'nun hizmete girmesiyle birlikte özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğunun çevre yoluna yönlendirilmesi, Demirtaş Kavşağı ile de bağlantı noktalarında yaşanan sıkışıklığın azaltılması amaçlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla Alanya'nın doğu-batı aksında kesintisiz ve konforlu bir ulaşım sağlanması planlanıyor.

Yetkililer, açılış törenine tüm Alanya halkının davetli olduğunu belirtirken, yeni ulaşım yatırımlarının kentin gelişimine ve yaşam kalitesine önemli katkı sunması bekleniyor.