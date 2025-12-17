Alanya Otelciler, Pansiyoncular, Lokantacılar, Kafeteryacılar ve Turistik Eşya Satıcıları Odası Başkan Adayı Metin Demir, esnafı doğrudan ilgilendiren yeni projelerini kamuoyuyla paylaştı. Afetlere karşı dayanışmayı esas alan bir destek fonu kurulacağını açıklayan Demir, üyelerin günlük yaşamda somut fayda sağlayacağı kimlik kartı uygulamasıyla oda çatısı altında güçlü bir birlik oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

AFET ANLARINDA DAYANIŞMA ÖN PLANDA OLACAK

Başkan adayı Metin Demir, esnafın çoğu zaman kendi iradesi dışında gelişen risklerle karşı karşıya kaldığına dikkat çekerek, yangın, sel ve su baskını gibi afetlerin işletmeler üzerinde ciddi mağduriyetler oluşturabildiğini belirtti. Bu tabloyu göz önünde bulundurarak oda bünyesinde bir afet destek fonu oluşturmayı planladıklarını ifade eden Demir, açılışlarda ve mutlu günlerde olduğu gibi zor zamanlarda da esnafın yanında olmayı amaçladıklarını, afet anlarında hızlı, organize ve etkili destek sunacak bir mekanizmayı hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.





KİMLİK KARTIYLA NET VE ŞEFFAF AVANTAJLAR

Projeler arasında oda üyelerine yönelik özel bir kimlik kartı uygulamasının da yer aldığını açıklayan Demir, bu kart sayesinde üyelerin anlaşmalı işletmelerde pazarlığa dayalı belirsiz indirimler yerine net oranlarla avantaj elde edeceğini söyledi. Yüzde 10, yüzde 20 gibi açık ve şeffaf indirim modelleriyle üyelerin günlük yaşamda doğrudan kazanç sağlayacağını belirten Demir, bu uygulamanın oda üyeliğini daha somut bir faydaya dönüştüreceğini ifade etti.





TERAS KAFE ÜYELER İÇİN DAHA AKTİF OLACAK

Metin Demir, 24 yıldır odanın iştiraki olarak faaliyet gösteren Teras Kafe'nin de projeler kapsamında yeniden ele alınacağını belirterek, bu alanın üyeler için ayrıcalıklı ve daha işlevsel bir sosyal buluşma noktası haline getirileceğini söyledi. Odanın sahip olduğu imkânların doğrudan üyelere katkı sunacak şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Demir, bu yaklaşımın oda-esnaf bağını güçlendireceğini dile getirdi.





HEDEF DAYANIŞMA VE ORTAK GÜÇ

Açıklamasının sonunda hedeflerini özetleyen Metin Demir, esnaf arasında güçlü bir dayanışma kültürü oluşturmayı, zor zamanlarda kimsenin yalnız kalmadığı bir yapı kurmayı ve ortak akılla daha güçlü bir oda inşa etmeyi amaçladıklarını ifade etti. Bu anlayışla yola çıktıklarını belirten Demir, açıklanan projelerin temelinde birlik, paylaşım ve ortak hareket etme iradesinin yer aldığını kaydetti.