İnşaat sektörü ağır bir krizle boğuşuyor. Konkordato ilanları, iflaslar ve yarım kalan projeler giderek artarken sektör temsilcileri bu sürecin geçici bir durgunluk olmadığını vurguluyor. MMT Tunç Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Tunç'un Digi ZTV'ye yaptığı açıklamada kısa vadede toparlanma sinyali bulunmadığı belirtildi. Belediye harçlarındaki yüksek zamlar ve ikamet politikaları krizinin ana nedenler olduğunu dile getiren Tunç, önümüzdeki iki yılın sektör için belirleyici olacağını açıkladı.MMT Tunç Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Tunç, 'Görünen köy kılavuz istemez' sözleriyle özetlediği değerlendirmesinde, inşaat sektöründe yaşananların artık geçici bir durgunluk olarak ele alınamayacağını belirtti. Günlük hayatta konkordato ilan eden firmalar, iflaslar, kapatılan iş yerleri, sektör değiştiren müteahhitler ve durmuş projelerin sıradan hale geldiğini söyleyen Tunç, daha önce Alanya'nın bazı bölgeleri için 'hayalet şehre dönüşebilir' uyarısında bulunduğunu hatırlattı. Bugün gelinen noktada bazı yapılarda inşaatların tamamlanmadığını, bazılarında ise tamamlanmasına rağmen iskan ve ruhsat gibi resmi evrakların eksik kaldığını dile getiren MMT Tunç Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Tunç, bu durumun binlerce yatırımcı ve müşteriyi mağdur ettiğini ifade etti.

UYARILAR YAPILDI, KRİZ DERİNLEŞTİ



Emlak ve İnşaat sektöründe yaşanan olumsuzlukları daha önce defalarca dile getirdiklerini ve insanları uyardıklarını vurgulayan Tunç, artık bu sorunları açıkça konuşmaktan çekinmediklerini söyledi. Öte yandan aşırı kriz ortamından MMT Tunç Group'un da etkilendiğini belirten Tunç, buna rağmen verdikleri sözler doğrultusunda projelerde ilerlemeye devam ettiklerini kaydetti. Sektörün ciddi alarm verdiğine inandığını ifade eden Tunç, ticaret odaları, çeşitli kurumlar ve siyasi parti temsilcilerinin çaba gösterdiğini, ancak belediyelerin bu süreçte sektördeki sıkıntıları görmezden geldiğini dile getirdi.





HARÇ VE VERGİLER TEPKİ TOPLUYOR



Digi ZTV'ye yaptığı açıklamada yabancı yasaları, ikamet düzenlemeleri ve dış yatırımın önünün açılmaması halinde tabloyun değişmeyeceğini ifade eden Abdulkadir Tunç, belediyelere yönelik eleştirisini özellikle harç ve vergi artışları üzerinden dile getirdi. Önceki dönemde yapılan artışların ardından mevcut dönemde yüzde üç yüzlere varan zamların geldiğini, buna ek olarak hâlâ günlük artışların yaşandığını söyledi. Bu durumun yalnızca kendi firmalarını değil, tüm sektörü etkilediğini belirten Tunç, zaten zor durumda olan müteahhitlerin bu yükle daha da sıkıştığını ifade etti. Sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmesinde Tunç, kendi irtibatlarından aldıkları bilgilere göre önümüzdeki iki yıl içinde ciddi bir toparlanma beklentisi olmadığını söyledi.

İKAMET POLİTİKASI BELİRLEYİCİ NOKTA

Göç idaresinde yaşanan bazı aksaklıklar, banka hesaplarının açılamaması ve çalışma vizelerinin verilmemesi gibi sorunlar bulunduğunu kabul ederken, asıl belirleyici unsurun ikamet olduğunu vurgulayan Tunç, bunun müteahhitler açısından çok büyük bir katkı anlamına geldiğini ifade etti. Mevcut şartlarda 200 bin dolarlık ikamet koşuluna karşılık dairelerin fiilen 120 bin dolara satıldığını belirten Tunç, tapuda 200 bin dolar gösterildiğinde yaklaşık 60-70 bin dolar vergi çıktığını, imalat maliyetinin de 70 bin dolar seviyesinde olduğunu anlattı. Bu tabloda satışın kaçınılmaz olarak zararına yapıldığını dile getiren Tunç, sahadan gelen taleplerin net olduğunu ve 'Bana ikamet verirsen alırım' yaklaşımının artık yaygınlaştığını söyledi. MMT Tunç Group olarak en büyük sıkıntıyı inşaatın imalatı, alım-satımı ya da ödeme süreçlerinde değil, resmi kurumlarla yaşadıklarını vurgulayan Tunç, önümüzdeki günlerde veya haftalarda bu konuları daha yüksek perdeden kamuoyuna açıklayacağını ve konunun muhataplarının buna hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.