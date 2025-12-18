ERASMUS+ İLE SINIRLAR AŞILDI

Erasmus+ programı kapsamında gerçekleşen akademik ziyaretin, öğrencilere küresel bir bakış açısı kazandırmasının yanı sıra üniversiteler arası iş birliklerini pekiştirdiği vurgulandı. Programın sunduğu olanaklar sayesinde farklı ülkelerden akademisyenlerin bilgi ve tecrübelerinin paylaşılması, eğitim ortamını daha zengin ve çok yönlü hale getirirken, bu etkileşim Alanya Üniversitesi'nin uluslararası vizyonuna da katkı sundu.

ÖĞRENCİLERE ETKİLEŞİMLİ TAKIM ÇALIŞMASI DERSİ

Ziyaret kapsamında Sayın Anna Opałka, İşletme ve Turizm İşletmeciliği bölümü öğrencilerine yönelik olarak 'Takım Çalışması (Team Building)' konulu etkileşimli bir ders gerçekleştirdi. Ders boyunca öğrenciler, modern iş dünyasında giderek daha fazla önem kazanan iletişim, iş birliği ve ekip çalışması becerilerini uluslararası bir akademisyenin bakış açısıyla ele alma imkânı buldu. Etkileşimli uygulamalarla desteklenen dersin, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sağladığı ifade edildi.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİNE KATKI

Bu tür akademik buluşmaların, öğrencilerin kültürlerarası farkındalıklarını artırmasının yanı sıra üniversiteler arasında sürdürülebilir ve uzun vadeli iş birliklerinin geliştirilmesine zemin hazırladığı belirtildi. Alanya Üniversitesi'nin Erasmus+ programı aracılığıyla uluslararası akademik hareketliliği desteklemeyi sürdürerek, eğitim kalitesini ve küresel görünürlüğünü daha da artırmayı hedeflediği kaydedildi.



Ziyaretin sonunda Alanya Üniversitesi yetkilileri, nazik ziyaretleri ve değerli akademik katkıları dolayısıyla Sayın Anna Opałka'ya teşekkür ederken, Erasmus+ kapsamında benzer uluslararası akademik iş birliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.