TRAFİK YÜKÜNÜ AZALTMASI BEKLENİYOR

Uzun süredir Alanya kamuoyunun gündeminde yer alan Doğu Çevreyolu projesiyle birlikte, kent merkezinden geçen yoğun araç trafiğinin çevre aksına yönlendirilmesi amaçlanıyor. Doğu-batı hattında kesintisiz ulaşım sağlayacak yolun, özellikle Tosmur, Kestel ve Mahmutlar bölgesinde yaşanan yoğunluğu önemli ölçüde azaltması öngörülürken, şehir içi trafiğin daha akıcı hale gelmesi bekleniyor.

AÇILIŞA ÜST DÜZEY KATILIM BEKLENİYOR

Cumartesi günü gerçekleştirilecek açılış törenine, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılması bekleniyor. Daha önce 15 Aralık'ta açılacağı duyurulan yolun, yaşanan gecikmeler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği hatırlatılırken, yeni tarihin netleşmesiyle birlikte hazırlıklar tamamlandı.

Doğu Çevreyolu'nun hizmete girmesiyle birlikte Alanya'da ulaşımın daha güvenli, düzenli ve hızlı bir yapıya kavuşması hedeflenirken, projenin şehir yaşamına ve trafik düzenine önemli katkı sağlaması bekleniyor.