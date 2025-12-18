Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine (ALKÜ) tıp ve bilim dünyasında kullanılmak üzere kadavra bağışlarında tercih edilen üniversite olmayı sürdürüyor. Son iki yılda 10 bağışçı bedenini kadavra olarak bağışlarken 2025 yılının son günlerinde bir bağış daha yapıldı. Aslen Ankaralı Alanya Huzurevi sakinlerinden 82 yaşındaki Erdal Türkan ALKÜ Tıp Fakültesindeki eğitimlerde kullanılmak üzere bedenini kadavra olarak bağışladı. Kadavra bağışlarının yerine getirilmesi için yasal belgelerin hazırlanmasından sonra, bağışçı Erdal Türkan ile Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Erenler ve Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Seda Arslan'ın eşliğinde ALKÜ Tıp Fakültesi Dekanlık makamında bağış için imzalar atıldı.

'BENİM İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK'



İmzaların atılmasının ardından yaptığı bağış hakkında konuşan Erdal Türkan, 35 yıl önce emekli olduğunu uzun bir süre önce de bedenini bilime adamak için düşündüğünü belirtti. Nihai kararını aldıktan sonra gerekli başvuruları yaptığını söyleyen bağışçı Türkan, 'Bilime faydalı olabilmek adına insanlara yardımım dokunabiliyorsa bu benim için büyük bir mutluluk demektir. Bağış kararımı aldıktan sonra gerekli başvuruları yaptım. ALKÜ'nün bağışları aldığını öğrenince daha mutlu oldum. Alanya çok güzel bir şehir ve buraya bağış yapmaktan dolayı da mutluyum. ALKÜ ailesine ilgilerinden dolayı teşekkür eder, bağışın bilime faydalı olmasını dilerim.' dedi. Dekan Prof. Dr. Erenler ise bağışçı Erdal Türkan'a teşekkür etti. Doç. Dr. Seda Arslan da bağışın çok kıymetli olduğunun altını çizerek gelecek yılda da bağışların olmasını temenni etti.