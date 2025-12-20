Nezaket ziyareti kapsamında, Keçiboynuzu Üreticileri Birliği ile Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilmesi planlanan proje ve faaliyetler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette özellikle Alanya'da keçiboynuzu üretiminin artırılması amacıyla, Büyükşehir Belediyesi ve Keçiboynuzu Üreticileri Birliği iş birliğiyle üreticilere keçiboynuzu fidanı dağıtımı, ayrıca katma değeri yüksek ürün üretimine yönelik ortak çalışmalar ele alındı.

Tarımda sürdürülebilirlik, üreticinin desteklenmesi ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak projelerin önemine vurgu yapılan görüşmede, taraflar iş birliğinin geliştirilerek devam etmesi konusunda ortak görüş bildirdi.