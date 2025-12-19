Görev değişikliğinin ardından Alanya Hal Derneği tarafından yapılan açıklamada, halin işleyişinde yaşanan sorunlara dikkat çekildi. Açıklamada, son dönemde halin çalışma düzeninde ciddi aksaklıklar yaşandığı, disiplin ve güvenlik konularında sıkıntılar oluştuğu ifade edilirken, esnafın talepleri doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunulduğu belirtildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda mevcut hal müdürünün görev yerinin değiştirildiği ve yerine yeni bir atama yapıldığı kaydedildi.

Mustafa Karaduman'ın Konaklı-Payallar bölgesinde memur olarak görevlendirildiği, Ahmet Karagöz'ün ise Alanya Hali'nde müdürlük görevini üstlendiği aktarılırken, yönetim değişikliğiyle birlikte halin çalışma düzeninin yeniden sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiği ifade edildi. Yeni dönemde Alanya Hali'nde işleyişin daha düzenli ve kontrollü bir şekilde sürdürülmesi bekleniyor.